إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق حوش عيسى بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق حوش عيسى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة حوش عيسى، مساء اليوم السبت، يفيد باستقبال المستشفى العام 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق حوش عيسى أبو المطامير، ويجري عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «منة سعيد محمد»، 20 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«سعد صالح أبو عجيلة»، 16 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«فاطمة ربيع جبريل»، 16 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«شهد حامد محمد»، 17 سنة، مصابة بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، و«عصام فايز فايز»، 25 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، و«رضا إسماعيل قطب»، 50 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الذراع اليسرى.

نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى العام

وجري نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.