سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 21-5-2022 في محلات الصاغة

تذبذب في أسعار الذهب يلقي ستاره على الأوضاع والأسواق ومحلات الصاغة، فبعد ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، شهدت الساعات المنقضية القريبة انخفاضًا في أسعار المعدن الأصفر وسعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر إقبالًا، لذا يتساءل الناس عن ما هو القرار الأمثل بالنسبة لمن يريد البيع أو الشراء في تلك الأوقات خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%.

واستمر سعر جرام الذهب في الانخفاض، بعد تراجعات سجلها منذ الخميس وسط صعوبة توقعات خبراء الذهب والغرفة التجارية، بما يمكن أن يحدث مستقبلا بالارتفاع أو الانخفاض، في كافة الأعيرة من المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» أسعار الذهب اليوم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها يوميا، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 1147 جنيهًا للبيع، و1166 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1004 جنيهات للبيع، و1020 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 861 جنيهًا للبيع، و874 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، نحو 8032 جنيهًا للبيع، و8160 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم، نحو 1083 جنيهًا، بما يعادل 59.27 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 947.98 جنيه، بما يعادل 51.86 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 812.55 جنيه، بما يعادل 44.45 دولار، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7584 جنيهًا، بما يعادل 414.88 دولار.