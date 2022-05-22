أنباء عن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

تداولت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، صورا زعمت أنّها لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، للفصل الدراسي الثاني 2022، والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية.

وبعد دقائق من تداول جروبات الغش امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، نشرت الصفحات إجابات أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية.

عمليات التعليم تتحقق من أسئلة الدراسات المتداولة على تليجرام

وأكد مصدر مسؤول في الغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، يرصد الصور المتداولة لأسئلة الدراسات الاجتماعية ويتم التحقق منها.

وقال المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الصور المتداولة عبر صفحات الغش على تليجرام، سيتم الوصول للطلاب الذين صوروا الأسئلة ونشروها عبر صفحات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة وفقا لقانون مكافحة الغش.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

وأضاف المصدر، أنّ الغرفة المركزية بوزارة التعليم تتواصل مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للتأكد من سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإزالة أي معوقات تؤثر على الامتحانات.

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية الفصل الدراسي الثاني 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقيا وإلكترونيا في لجان امتحانية مجهزة تكنولوجيا، بالمدارس الثانوية، بينما يؤدي طلاب تانية ثانوي بعد قليل امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، حسب الجدول المعلن سابقًا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.