التحقيق مع 3 أخصائيين بمستشفى قفط التعليمي في قنا.. «اتأخروا على الشغل»

أجرى الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفىات التعليمية بوزارة الصحة، زيارة تفقدية لمستشفى قفط التعليمي بقنا، التقى فيها بالدكتور أشرف حسن مدير المستشفى ، كما اجتمع بالأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى.

وتضمنت الزيارة تفقد أقسام المستشفى المختلفة، والعيادات الخارجية وقسم القسطرة القلبية، ومتابعة سير العمل بالعيادات الخارجية ومراجعة كشوف الحضور والانصراف، وتم إحالة 3 أخصائيين للتحقيق لتأخرهم عن العمل بالعيادات الخارجية.

القضاء على قوائم الانتظار

كما اطلع رئيس هيئة المستشفيات، على عمليات القسطرة التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيدًا بما يتم من إنجازه في عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار، موجهًا الشكر لفريق العمل بوحدة القسطرة القلبية لجهودهم في القضاء على قوائم الانتظار وتفعيل حملة «القسطرة طوق نجاة» على مدار الـ24 ساعة ليكون مستشفى قفط التعليمي، المركز الوحيد على مستوى محافظة قنا المتوفر به هذه الخدمات.

وتم المرور على قسم العمليات الكبرى لمتابعة أعمال التطوير الجارية حاليا، ضمن مشروعات تطوير المستشفى، والتنبيه على سرعة الانتهاء منها في أسرع وقت حرصا على مصلحة المرضى.

أعمال تطوير مستشفى قفط التعليمي

واستعرض الدكتور محمد فوزي السودة، أعمال التطوير في مستشفى قفط التعليمي، التي شملت زيادة غرف العمليات إلى خمس غرف، وتطوير قسم النساء والولادة، وإنشاء غرفة عمليات للقسطرة، وتطوير منظومة التكييف المركزي والإنذار المبكر والإطفاء.

واختتم «السودة»، زيارته بالمرور على قسم الحضانات، وأشاد بحسن سير العمل بها واتباع طاقم العمل لكافة الإجراءات اللازمة، والعاملين بالمستشفى بكافة فئاتهم، والتنبيه عليهم بضرورة الاستمرار بهذا الأداء لما هو في مصلحة المريض المصرى ليحيا بحق حياة كريمة.