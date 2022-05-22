الداخلية تستضيف ورشة عمل «الإنتربول» للتصدي للإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا

تستضيف وزارة الداخلية، ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» تحت عنوان «التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، في الفترة من (23- 25/5/2022) بمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ27 دولة فضلا عن مصر، وهي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، لبنان، فلسطين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر، الصومال، جيبوتي، نيجيريا، الكاميرون، بنين، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، ألمانيا، بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية.

مكافحة الإرهاب

وتأتي ورشة العمل، انطلاقا من الدور المصري المحوري في مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم، على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الإقتصادية وسلامة المجتمعات.

ويشارك في ورسة العمل، خبراء 6 منظمات دولية وإقليمية، وهي: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، الاتحاد الأوروبي، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مكتب الأمم المتحدة التنفيذي لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسكرتارية تجمع دول الساحل G5.

تعزيز التعاون

وتستهدف ورشة العمل مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعا في الاعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، إضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات العملية بشأن أحدث استراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية، والحد من تنقلات عناصرها وبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة.