بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من ياسر عبده عمر، 40 سنة، مقيم في كفر الدوار، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وفؤاد أحمد عبدالرحيم، 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، وأحمد صبحي عبدالفتاح، 29 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وأحمد محمد أحمد، 30 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، وعماد صلاح فرج، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، وإسلام فتحي محمد، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الحوض.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.