مصرع طالب في حادث تصادم بين دراجته البخارية وسيارة بسوهاج

لقي طالب مصرعه بمركز طما بمحافظة سوهاج، عقب اصطدام سيارة به أثناء قيادته دراجته البخارية، وقد نقلت جثه لمشرحة مستتشفى طما المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمحافظة سوهاج والعميد على العماري مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى طما المركزي، يفيد وصول المدعو محمد س م م 16 عاما طالب ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، ادعاء اصطدام بجسم صلب متحرك.

خال المجنى عليه ينفى الشبهة الجنائية

وبسوال خاله المدعو طه ع ط ع 33 عاما مهندس مدني ويقيم بناحية دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه أثناء قيادة نجل شقيقته المذكور دراجة بخارية «موتوسيكل»، بالطريق الوسطاني دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، اصطدمت به السيارة «قيادة المدعو» عبد الهادي ا م ز، 58 عاما، سائق ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج أيضا، ما أدى لوفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

السائق يروي تفاصيل الواقعة

وبسوال قائد السيارة المدعو عبد الهادي ا م ز، 58 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، أفاد بمضمون ما تقدم، أنه أثناء سيرة بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده، ولم يستطع السيطرة عليها ليصطدم بدراجة بخارية ظهرت أمامه فجأة، وأضاف أنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور ولم يتمكن من مفاداته، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة تسيير الطريق.