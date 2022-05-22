«صحة الشرقية» تجتمع لمناقشة استكمال تطوير الخدمة الطبية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط والتموين الطبي، وذلك في إطار الاجتماعات المستمرة والمكثفة لمناقشة خطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة.

إنشاء مصاعد كهربائية في مستشفيات مركزية

تناول الاجتماع مناقشة احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية في الشرقية من أعمال التطوير، ومقترح إنشاء مصاعد كهربائية في بعض المستشفيات المركزية، وتطوير عدد من الأقسام الطبية بها، وبعض المقترحات لتطوير الخدمة الطبية، ومناقشة المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة لها، وما تم صرفه حتي الآن وفقاً للبنود المخصصة، والمبالغ المتوفرة لإنجاز باقي الأعمال الجارية، والاعتمادات المالية المتوفرة لبند صيانة المباني والآلات.

مناقشة مستجدات أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات

كما تم مناقشة مستجدات أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والأعمال الجارية بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومقترح زيادة بعض الأعمال الجارية بما لا يتجاوز ٢٥% من المقايسة المخصصة لها، ومناقشة الخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال.

كما وجه وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية، وسرعة الانتهاء من بعضها بالمستشفيات قبل نهاية العام المالي الحالي، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لدخول جميعها الخدمة الطبية في أسرع وقت، لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.