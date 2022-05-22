470 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% بالبنك الأهلي المصري

تخطت حصيلة بيع شهادة الـ18% التي يبيعها البنك الأهلي المصري في جميع فروعه بمحافظات مصر حدود الـ470 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي الموافق لـ19 مايو الحالي، التي طرحها البنك منذ شهرين عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يوازي الـ1% في جلسة استثنائية صباح يوم الاثنين الموافق لـ21 مارس الماضي.

فئات الشهادة تبدأ من 1000 إلى 500 مليار جنيه

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لـ«الوطن» إنَّ حصيلة بيع شهادة الـ18% ذات فترة استحقاق 12 شهرًا تخطت حدود الـ470 مليار جنيه حتى مساء يوم الخميس الماضي الموافق لـ19 مايو الحالي.

وتوقع «أبو الفتوح» أن تصل الحصيلة من الشهادة التي تباع بفئات نبدأ من الـ1000 جنيه ومضاعفاتها إلى حدود الـ500 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الحالي نظراً لتواصل أقبال العملاء والمواطنين على شراء الشهادة التي طرحها البنك الأهلي المصري في جميع الفروع بجميع المحافظات المصرية في 22 مارس الماضي.

طرح الشهادة الادخارية الجديدة بعائد 18%

وفي 22 مارس الماضي، أعلن مجلسي إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر ممثلان لأكبر البنوك الوطنية في مصر طرح الشهادة الادخارية الجديدة بعائدة شهري يصل إلى 18% بمدة استحقاق عام وبفئات تبدأ من الـ1000 جنيه ومضعفاتها.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل الـ3% على مدار الشهرين الماضيين إذ قررت رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 22 مارس الماضي ثم واصلت سياسة رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها يوم 19 مايو الماضي بنحو 200 نقطة أساس بما يعادل الـ2% لتصل مستويات أسعار الفائدة حالياً إلى نحو 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم.