610 مليارات جنيه حصيلة بيع شهادة ادخار الـ 18% في البنوك الوطنية

نجحت البنوك الوطنية في جمع نحو 610 مليار جنيه من بيع شهادات الادخار ذات العائد الـ 18% في أقل من شهر، منذ الإعلان عن طرحها في 22 مارس الماضي، عقب رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري في 21 مارس في جلسة استثنائية للسيطرة على معدلات التضخم، وحتى مساء أمس الثلاثاء.

وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر نجاح فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات المصرية من بيع شهادة «طلعت حرب» ذات العائد الـ18% بقيمة إجمالية بلغت 190 مليار جنيه.

وتوقع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفاع الحصيلة لتتخطى حاجز الـ200 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الحالي، نظرا للأقبال الشديد من جانب العملاء لاقتناء الشهادات الجديدة.

وبنفس الوتيرة أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ارتفاع حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد الـ 18% إلى نحو 410 مليار جنيه، منذ الإعلان عن طرحها في 22 مارس الماضي وحتى مساء أمس الثلاثاء الموافق 26 إبريل الحالي، متوقعا وصول الحصيلة إلى نحو 450 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الحالي.

بنكا مصر والأهلي طرحا الوعاء الادخاري الجديد في 22 مارس الماضي وتبدأ بفئات بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة سنة، على أن يحصل صاحب الشهادة على العائد بشكل شهري لمدة عام لجذب شرائح جديدة من العملاء، استغلالا لرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أو ما يعدل الـ 1 % في جلسة استثنائية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم المحلية المتأثرة بالتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتسجل أسعار الفائدة حالياً نحو 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.