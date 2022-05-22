تفاصيل التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023.. متاح إلكترونيا لمدة شهر

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، ضوابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023، إلكترونيًا عن طريق ولي الأمر من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام الرقم القومي للمتقدم.

وأكّدت المديريات التعليمية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنَّ التسجيل الإلكتروني للتقديم للصف الأول الابتدائي يبدأ في الفترة من 1 يونيو وتستمر لمدة شهر، على أن يتمّ الإعلان في مكان واضح بالمدارس والإدارات التعليمية عن فتح باب التسجيل.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023.. لا يقل عن 6 سنوات

وقالت المديريات التعليمية، إنَّ ولي الأمر يسجل 3 رغبات على الأقل وبحد أقصي 5 مدارس حكومية بحيث لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات في 1 أكتوبر ولا يزيد على 9 سنوات، وتطبع المدرسة عقب غلق الموقع كشوف المتقدمين من خلال الموقع والقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقاً للقواعد المنظمة لذلك حيث يتم ترتيب التلاميذ تنازلياَ الأكبر سناً ثم الأصغر.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنَّه في حالة تعسر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني يتمّ التوجه إلى المدرسة التي يرغب التقدم لها ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق إلكترونياً بالمدرسة.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2022-2023.. فحص الطلبات في يوليو

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إنَّه يتم القبول المبدئي وفحص الملفات للمتقدمين وذلك خلال شهر يوليو، ويمكن لولي الأمر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني بعد الفترة المحددة، وفي حالة قبول ابنه في أكثر من مدرسة، يختار التي يرغب في إلحاق ابنه بها وفي حالة انتهاء المدة المحددة تقوم الإدارة بتسكين الطالب في إحدى المدارس.