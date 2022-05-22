إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لدعم قرى كفر الشيخ بالكهرباء

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على جهود مديرية الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيله، وكيل وزارة الكهرباء، بتكلفة مالية 715 ألف جنيه، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.

الكهرباء: نعتمد على دراسة الإمكانيات الفنية والبشرية

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفرالشيخ، يقوم قطاع الكهرباء معتمداً على إمكانياته الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن والقرى والتي شملت إحلال وتجديد محولات فريد ندا بـ13عمود منخفض بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 34 ألف جنيه، واحلال وتجديد محول الحجرة بالخادمية بـ13 عمود منخفض بقرى شرق كفرالشيخ بتكلفة 81 ألف جنيه.

كما جرى إحلال وتجديد 4 محولات تضمنت «35 القديم، جمال عبدالناصر، الفتيات، الري القديم» بـ7 أعمدة منخفض بمدينة دسوق بتكلفة 79 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد قرية النجار بـ8 أعمدة منخفض بمركز ومدينة مطوبس بتكلفة 31 ألف جنيه.

أبو كيلة: نسعى لرفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها

وقالت المهندسة غادة أبوكيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، استمرار عمليات رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها، وذلك يتم طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل، وتحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين، والتي شملت إحلال وتجديد قرية الروضة بـ23عمود بـ10كم موصلات معزولة بمركز ومدينة فوه بتكلفة 68 ألف جنيه.

وجرى استكمال استكمال إحلال وتجديد 3 محولات حسانين 1,2,3ب 8 كم موصلات معزولة ببرج البرلس بتكلفة 116 ألف جنيه، وإحلال وتجديد 7 محولات هندسة «الري، المستشفى، السمنودي، المفتي، السوق، الأرنب القديم، الجمعية بأبو بدوي» بـ 3 كم موصلات بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 121 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 محولات «أبو عرفة، أبوعويضة، زوبع1، زوبع 2» بـ25عمود منخفض بمركز ومدينة الحامول بتكلفة 167 ألف جنيه.