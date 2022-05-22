إزالة 14 حالة تحويل وحدات سكنية لمحلات بالهرم والعجوزة

واصلت أجهزة محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم، لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أزالت المحافظة 10 حالات بناء مخالف بحدائق الأهرام شملت هدم وإزالة كاملة لحوائط داخلية بالعقار رقم / 425 قطعة ل، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء بالعقار رقم 527 قطعة ز، في ضوء مواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر اليوم إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجاري

قالت محافظة الجيزة إن جهود بقطاع هضبة الأهرام شملت ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني الي الغرض التجاري بالعقارات 507 قطعة ح، و45 قطعة ع، وإيقاف أعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص، وعلى الفور تم سحب المعدات وتحرير محاضر للمخالفين بالإضافة إلى إزالة نهائية لتقسيمات غرف في الجراج والمناور بالعقار الكائن 125 قطعة 5، والعقار الكائن 73 قطعة وإزالة أوتاد وحواجز حديدية تستخدم في حجز أماكن انتظار السيارات بعدد من المناطق بحدائق الأهرام وإزالة لإعلانات مخالفة لمحال تجارية.

ضبط وإزالة 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص

وفي حي العجوزة تمكنت محافظة الجيزة من ضبط وإزالة 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص وشملت إزالة في المهد لمحل بالدور الأرضي لعقار بشارع إسراء المعلمين وإزالة مخالفات بالدور الأرضي لعقار بشارع سوريا ذلك بالإضافة إلى إزالة جمالون حديد أعلى عقار بشارع دجلة بالمهندسين، وإزالة محل بالدور الأرضي بالعقار 23 أ بشارع سوريا.