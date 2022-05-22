القبض على رجل أعمال «مستريح» بالاسكندرية: متهم بالنصب فى 17 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على صاحب شركة مقاولات فى الاسكندرية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مجال العقارات، واستولى منهم على 17 مليون جنيه ورفض ردها أو دفع الفوائد المتفق عليها.

وألقت الاجهزة الأمنية القبض على مستريح آخر فى سوهاج لقيامه بالنصب على الاهالى مقابل توظيف أموالهم.

معلومات عن ضبط مستريح الاسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية» بممارسة نشاط إحتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الإستيلاء على 17 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.

ضبط مستريح بسوهاج

وفي سوهاج أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالمحافظة بممارسة نشاط إحتيالي من خلال إستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .