حظك اليوم برج الثور الاثنين 23-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج والطالع عبير فؤاد، اليوم الاثنين 23 مايو، توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الثور، الذي يتسم بالهدوء والحكمة في كافة أفعاله فهو من الأبراج التي تفكر قبل التحدث كونه يؤمن بأن الكلمة إذا خرجت لن يعيدها شئ.

لا يملك مولود برج الثور الكثير من العيوب ولكنه يحتفظ بعيب كبير وهو العناد الذي يجعله يخسر الكثير والكثير فلا يتنازل عن معتقداته ولا يغير أرائه بسهولة مهما كلفه الأمر، ودائما ما يبحث هذا المولود الهوائي عن شريك مثالي إلا أنه يجب أن يعلم أن الشريك المناسب يختصر في مواليد القوس فكلاهما يملك نفس المعتقدات ويسعيان لأن يصعدا للمقدمة دون النظر للخلف، لذا نوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم على المستويين العاطفي والاجتماعي والمهني والعملي وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تقول خبيرة الأبراج لمولود برج الثور على الجانب الاجتماعي والمهني «القمر في وضع داعم وقد تلتقي اليوم بأناس جدد أو تعرف فكرا يسهم في تطورك، ومن السهل أن تحصل على دعم الزملاء أو رؤساء العمل».

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أما عائليا وعلى مستوى المشاعر والحب فالمريخ بمنزل الأصدقاء يدعم علاقاتك ويمنحك شعورا بالارتياح ويعدك بدعم المخلصين ويحيط بك الأحباب.

ملامح برج الثور

الثور من الأبراج الهوائية التي تتوافق مع الحمل والقوس ويفضل أرقام كـ4 و6 و13 و15 و24، كما أن كوكبة الحاكم هو الزهرة، لذا نجد مولود هذا البرج اجتماعي ويميل إلى التجمعات والحفلات والانخراط في حياة الآخرين.