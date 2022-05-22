سيارات متنقلة من «مياه الشرقية» لخدمة كبار السن بالمحافظة.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا، للعمل كـ«مراكز خدمة عملاء متنقلة» في مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية لمدة 5 أيام بدء من اليوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو الجاري 2022، وحتى الخميس الموافق 26 من نفس الشهر ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

التيسير على المواطنين من كبار السن

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الهدف من تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن بمحافظة الشرقية هو التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن ومواعيد تواجد السيارات

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والمدن بمحافظة الشرقية كالتالي:

- ️قطاع المركز «قرية السرو» من اليوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو الجاري 2022، وحتى الخميس الموافق 26 من نفس الشهر.

- قطاع منيا القمح «قرية كرديدة» من اليوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو الجاري 2022، وحتى الخميس الموافق 26 من نفس الشهر.

- قطاع أبو كبير «قرية كفر الشوبكي» من اليوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو الجاري 2022، وحتى الخميس الموافق 26 من نفس الشهر.

5 خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

وأكدت الشركة حرصها على تغطية جميع أنحاء المحافظة للوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.