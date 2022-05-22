لضمان استمرار الخدمة.. خطوات شحن كارت عداد المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها على موقع الفيس بوك عن طريقة التعامل مع عدادات المياه مسبقة الدفع.

طريقة التعامل مع عداد المياه

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك خطوات يجب أن يتبعها المشترك للتعامل الأمثل مع العدادات المياه مسبوقة الدفع من خلال الخطوات التالية:

- لتنفيذ أي عملية علي الكارت يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط قبل الحضور إلي مراكز الشحن في نفس تاريخ اليوم «شحن – تغيير ملكية – استعلام» .

- بعد الشحن يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط لتنزيل الرصيد .

- لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط علي الزر الأحمر 3 مرات متتالية .

المحاسبة علي الاستهلاك في نهاية كل شهر

- لمعرفة عدد الأمتار التي تم استهلاكها خلال الفترة يجب الضغط علي الزر الأحمر 6 مرات متتالية وتتم المحاسبة علي الإستهلاك في نهاية كل شهر .

- يوجد استدامة خدمة شهرية ثابتة وتختلف بإختلاف نوع النشاط وتتم المحاسبة حسب اللائحة التجارية الموحدة .

ضعف المياه إنذار بقطع الخدمة

- عند وصول رصيد الشحن إلي 20% من قيمة آخر شحن يتم ضعف المياه إنذاراً بقطع المياه ويتم وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر مرة واحدة فقط ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة لحين إعادة الشحن .

- يتم الشحن من مراكز الشحن التابع لها او أي مركز شحن لشركة المياه .

- تم تفعيل خدمة شحن كروت المياه بواسطة شركة فوري «مود الخدمة 575».

- حال نفاذ الرصيد خلال أيام الإجازات الرسمية لن تنقطع المياه وسيظل المحبس مفتوحاً خلال فترة الإجازة.