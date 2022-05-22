مصرع وإصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

لقي عامل مصرعه، وأصيب 15 آخرون، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة طريق «أبوسلطان - الإسماعيلية» الصحراوي، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ14 سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت المصابين إلى طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقالت المصادر الأمنية والطبية، إن 6 أشخاص نُقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، و8 أشخاص إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فيما نُقلت جثة المتوفى إلى مستشفى فايد المركزي.

انتقال الشرطة إلى مكان الحادث

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لنقل السيارة من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية بشكل كامل إلى الطريق.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان المتوفى لحين انتداب مفتش الصحة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، أنه تم انتداب استشاري الجراحة والمخ والأعصاب إلى أقسام الطوارئ لصعوبة الحالات.

وأضافت المصادر، أن عددا من الحالات أصيب بنزيف داخلي في المخ واضطراب في درجة الوعي، وكسور مختلفة في الجسم، بينها كسور في العمود الفقري والفقرات العنقية.

وأشارت إلى أنه يُجرى عمل جراحات الطوارئ اللازمة لهم، تمهيداً لدخولهم غرف العمليات، وإجراء الجراحات اللازمة داخل مجمع الإسماعيلية ومستشفى أبو خليفة.