إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» المار في محيط محافظة المنيا، بعد اصطدام سيارة أجرة بميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

إصابات بكدمات وسحجات وكسور

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما تاكسي أجرة والآخر ميكروباص، على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» أمام قرية صفط الشرقية، وبوصول قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

انقلاب مكيروباص في ترعة الإبراهيمية

على الجانب الآخر، كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تفقد أمس السبت، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي مصر أسوان، وسقوطه في ترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

وقد شارك شباب قرية البرجاية في جهود إنقاذ المصابين قبل وصول سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتم تسيير حركة المرور بالطريق السريع.

وقد أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، اليوم، عن خروج جميع مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد تماثلهم للشفاء، وجميعهم من أبناء مركزي مغاغة والعدوة بشمال محافظة المنيا.