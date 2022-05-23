حملة «طرق الأبواب» للتوعية بالصحة الإنجابية وأضرار الختان تصل الفيوم

انطلقت حملة «طرق الأبواب»، بالتنسيق ما بين مؤسسة حياة كريمة، والمجلس القومي للمرأة في محافظة الفيوم، في مركزي إطسا، ويوسف الصديق، لرفع مستوى الوعي والثقافة بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، وأضرار ختان الإناث، إلى جانب التوعوية بمخاطر الزواج المبكر.

وأكدت مؤسسسة «حياة كريمة» على أن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع قرى ومحافظات مصر من أجل تنمية الأسرة ورفع مستواها الثقافي، وذلك ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب من المجلس القومي للمرأة.

حملة طرق الأبواب في محافظة السويس

وفي سياق منفصل نفذ فرع القومي للمرأة بمحافظة السويس، حملة لطرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» في أحياء السويس الخمسة بالمحافظة، واستهدفت عدد 5616 سيدة، 1292 رجلا، بالإضافة إلى 1774 طفلا، بإجمالي 8682 مستهدف بمشاركة 50 رائدة.

حملة طرق الأبواب بمحافظة المنوفية

كما انطلقت حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» في مراكز أشمون والشهداء، بمحافظة المنوفية، واستهدفت عدد و4860 سيدة، و3200 رجل، و5258 طفلا بإجمالي 13318مستهدفا بمشاركة عدد 40 رائدة.

حملة طرق الأبواب بالتعاون مع حياة كريمة

جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياى كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

عقوبة ختان الإناث

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .