صديق مقرب لـ مصطفى هريدي: مصاب بكسر في 3 أضلع والمستشفى رفض حجزه.. وصاحب السيارة طلب ضعف سعرها

قال المستشار تامر وهبة، أحد الأصدقاء المقربين للفنان مصطفى هريدي، الذي تواجد معه بعد علمه بالحادث، بحضور العديد من المحامين -زملاء دراسة الفنان- على رأسهم المستشارين هيثم سلامة، أحمد النواوي، وهاني الشاعر، الذين حضروا متطوعين دون مقابل، كونهم زملائه بالجامعة كلية حقوق جامعة القاهرة، إن حالته كانت سيئة جدا، وما زالت، بحسب تقرير مستشفى زايد التخصصي.

وأضاف «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان مصطفى هريدي، مصاب بجروح قطعية عديدة بالوجه والرأس، بالإضافة إلى كسر 3 أضلع بالقفص الصدري من الناحية اليسرى، وتورم شديد بالقدم اليمنى، وصعوبة في التنفس.

وهبة: المستشفى رفض حجز مصطفى هريدي دون مبرر

وأوضح أن المستشفى لم يوافق على حجزه لإجراء الإسعافات اللازمة -دون مبرر- في حين سمحت لبعض المصابين، وبخصوص الحادث، علم من صديقه الفنان مصطفى هريدي، أنه كان في إحدى الطرق في منطقة الشيخ زايد، من أجل التحضير لعمل فني جديد، وأثناء عودته والطريق مفتوحة، وكانت أمامه السيارة المتسببة في الحادث، التي توقفت فجأة لوجود مطب صناعي أمامها، ما أدى إلى اصطدامه من الخلف.

وقال المستشار تامر: إننا عرضنا الموضوع بشكل ودي، حرصا على مصالح جميع الأطراف، لكن صاحب السيارة صاحب السيارة طلب مبلغ مالي يعادل سعرها الأساسي مرتين.

إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي بكفالة 10 آلاف جنيه

قالت مصادر أمنية، أنَّه جرى إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي المتهم في حادث تصادم بـ4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بداية الواقعة.. بلاغ ضد هريدي

تعود الواقعة، إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين من خلال التقرير الطبي، إصابة عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة «القطانية»، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتمّ إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه في النيابة.

النيابة تستمع لأقوال المصابين

واستمعت النيابة لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي تفاجأوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.