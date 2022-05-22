بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق إدكو بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق شركة البترول بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بانقلاب سيارة ووجود مصابين

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق شركة البترول التابع لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «محمد عبدالمنعم محمد»، 29 سنة، مقيم مدينة إدكو ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«حسن محمد توتو»، 18 سنة، مقيم في إدكو، ومصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«مهدي خميس محمد»، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد فتحي حسن توتو»، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.