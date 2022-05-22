إصابة 2 إثر انقلاب سيارة أجرة على الطريق الدولي في العريش

أصيب شخصين بإصابات متوسطة إثر انقلاب سيارة أجرة على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، بمناطق شرق العريش.

وأضاف مصدر طبي في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وأنه تم إسعاف الحالتين وعمل الفحص اللازم لهما والأشعة المطلوبة، والتي بينت وجود سحجات وكسور وكدمات نتيجة الانقلاب.

مستشفى العريش يستقبل المصابين

وأوضح المصدر أن مستشفى العريش العام كل من ‏سامي إسماعيل عطالله ‏وأحمد فرج، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد نتيجة انقلاب سيارة أجرة أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش-الشيخ زويد، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فيما تلقت الجهات الأمنية بمستشفى العريش العام أخطارا بالحادثة، وتم معاينة موقع الحادث، وكتابة التقرير الرسمي لمعرفة سبب الانقلاب، وسماع أقوال شهود العيان.

إصابة 12 شخصا بحادث سير غرب الشيخ زويد

وكانت سيارة أجرة تحمل 12 عاملا برفح الجديدة قد انقلبت منذ عدة أيام بنفس المنطقة، وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى العريش العام، وجاءت حالة اثنين منهم ما بين خطرة إلى متوسطة، فيما تم خروج 10 من المصابين بعد إتمام عملية الكشف الفوري عليهم.

وأرسل عددا من أهالي الشيخ زويد عدة شكاوى للمسؤولين بشأن إعادة رفع كفاءة الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد، وضرورة إيجاد إرشادات مرورية، وإضاءة على كامل الطريق بما فيها المنحنيات الخطرة بمنطقة الخروبة غرب المدينة.