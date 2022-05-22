انتداب الأدلة الجنائية لكشف سبب نشوب حريق بسيارة ملاكي في الدقي

انتدبت جهات التحقيق بالجيزة، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بسيارة ملاكي منذ ساعات قليلة، أسفل فرع بنك شهير بشارع التحرير، التابع لدائرة قسم شرطة الدقي، لتبين إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمة، كما أمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الواقعة.

بداية الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي، أسفل فرع بنك شهير بدائرة قسم شرطة الدقي، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم الدقي، مصحوبة بسيارة الإسعاف، لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، توجهت على الفور لمكان الحادث تمكنت من السيطرة على الحريق، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، كما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالأوناش، لرفع آثار الحريق وتسير حركة المرور بالطريق

النيابة تتحفظ على السيارة وتأمر بعرضها على لجنة فنية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بالتحفظ على السيارة لعرضها على لجنة فنية من خبراء المرور، لتبين سبب نشوب الحريق، واستدعت عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، كما أمرت فرق البحث بتكثيف جهودها، وسرعة عمل التحريات اللازمة، للتوصل إلى سبب الحادث، وتتابع النيابة العامة استمرار التحقيق في الواقعة.