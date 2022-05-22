ضربة جديدة لمنتحلي الصفة.. غلق مركزي علاج طبيعي وحجامة يديرهما حاصل على دبلوم وسائق

واصلت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، جهودها في مواجهة منتحلي الصفة، وتم ضبط شخص منتحل صفة طبيب علاج طبيعي بمحافظة الفيوم بمركز أبشواي، حيث يدعي تخصص تأهيل حركي، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة والمستمرة نحو محاربة الأدعياء والدخلاء والنصابين على مهنة العلاج الطبيعي، تم ضبط مركز الطب الرياضي والعلاج الطبيعي المسؤول عنه حاصل دبلوم صناعة، كما تم غلق مركز للحجامة المسؤول عنه سائق سيارة أجرة.

النقابة تهيب بالمواطنين تحري الدقة والتأكد من مقدمي الخدمة

وأهابت النقابة العامة بالمواطنين تحري الدقة والتأكد من مقدمي الخدمة العلاجية والترخيص المكاني عن طريق طلب كارنيه مقدم الخدمة صادر من نقابة العلاج الطبيعي أو تصريح مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة والرخصة المكانية من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة التابع لها المكان.

وأكدت أن وزارة الصحة لا تمنح تراخيص مكانية لمسميات وهمية مثل (الطب التكميلي - العلاج البديل - التأهيل الحركي - العلاج بالأعشاب).

القضاء على النصابين والمحتالين

وأهابت بالأطباء والأجهزة التنفيذية دعم الحملة للقضاء على النصابين والمحتالين.

وتقدمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالشكر والتقدير لكل من الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور رامي منير مدير العلاج الحر، والدكتور وائل جلال رئيس جهاز حماية المستهلك بمحافظة الفيوم وأعضاء الجهاز، والمهندس أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وتم عمل محاضر وتحريز الأجهزة بنيابة الفيوم، وفي انتظار قرار النيابة.