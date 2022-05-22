أسامة ربيع: العالم ينظر لقناة السويس بعين مختلفة بعد أزمة إيفرجيفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أسباب تحقيق القناة إيرادات غير مسبوقة جاء بسبب عدد من الأسباب التسويقية والحوافز التي تم وضعها لاستقطاب السفن التي كانت تعبر من رأس الرجاء الصالح بتخفيضات تراوحت بين 17 و75%، «استهدفنا السفن اللي مكانتش بتعدي من قناة السويس وعملنالهم تخفيضات علشان لما يعدوا من عندنا يوفروا اللي كانوا بيخسروه لما ياخدوا طريق رأس الرجاء الصالح».

ربيع: التخفيض الجيد الذي أعطته القناه لوكلاء السفن ساهم في زيادة الإيرادات

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التخفيض الجيد الذي منحته القناة لوكلاء السفن ساهم في زيادة إيرادات القناة بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن أزمة أيفر جيفن كانت محنة وتحولت فيما بعد إلى منحه، مشيدا بالفيلم الوثائقي الذي أنتجته القناة حول السفينة بقوله: «الفيلم كان هايل وفي الصميم والناس فهمت الموضوع من خلاله».

وتابع: «لدينا تخطيط وإدارة جيدة ساهمت في تجاوز خسائر كورونا، وعملنا تخطيط جيد وإدارة تحركات جيدة وحركنا أكثر من 400 سفينة في 4 أيام، وعملنا خدمة جيدة وحافظنا على مصالح العملاء، وكنا بنشتغل 24 ساعة علشان منعطلش المراكب أكتر من كدة، وكل ده خلى الناس تنظر لقناة السويس إن عندها حلول للأزمات ولكل مشكلة».

ربيع: حلينا مشكلة إيفرجيفن في 6 أيام فقط

وأوضح أن إدارة الهيئة نجحت في حل مشكلة السفينة إيفرجيفن في مدة 6 أيام فقط بالرغم من أن التوقعات قد تحدثت على أن ذلك لن يحدث إلا في خلال 3 أشهر، «كل العالم بينظر لقناة السويس باعتبارها البديل الأول والأخير لكافة دول العالم».

وتابع: «بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية كنا جاهزين بسياسات إننا نعمل حوافز لاستقطاب السفن العابرة ولكن محتجناش ليها حتى الآن، وإغلاق المدن الكبرى في الصين هيكون ليه تأثير وهنرجع نعمل تاني التخفيضات اللي لغيناها بعد حل أزمة كورونا ونرجع تاني نستقطب السفن، ولكن السيناريو ده لم نلجأ له حتى الآن».