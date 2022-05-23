«المصري للتمويل الاستهلاكي»: الاتجاه للترفيه سيقل بسبب سعر الفائدة

قال سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن زيادة أسعار الفائدة مؤخراً دفع شركات التمويل الاستهلاكي كافة، إلى تحريك أسعار الفائدة في اليوم التالي لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالنبك المركزي ومن ثم تم رفع الأسعار بمقدار 200 نقطة.

الأسعار لن تتغير على العملاء القدامى

وأضاف زعتر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أنّ الأسعار لن تتغير على العملاء القدامى لكن على العقود الجديدة في أعقاب قرار البنك المركزي، مشيراً إلى أنه فيما يخص الشركات التي تقدم خدمات تمويلية للتعليم وغيرها من الخدمات الرئيسية، مثل المدارس وبعض الخدمات حاولت بقدر الإمكان أن تمتص قرار رفع أسعار الفائدة لعدم رفع سعر الفائدة بشكل كبير.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: «هذه الشركات حاولت أن تتناسب مع العميل ألا تزيد الأعباء عليه عبر تحمل الشركات لقدر من رفع أسعار الفائدة دون رفعها كاملة على العميل لأنّ تمويل التعليم مخاطرته قليلة».

تأثير كبير على الترفيه

وردًا على سؤال مقدمة البرنامج، بخصوص إمكانية أن يتسبب رفع أسعار الفائدة في تغير النمط الاستهلاكي في أوساط المستهلكين، قال: «بالطبع، ده هيحصل الاتجاه للترفيه سيقل لأن سعر التكلفة أعلى بسبب عاملي الفائدة والتكلفة حيث يحدد المستهلك أولوياته».

وأكد أنه لا يتوقع حدوث ركود مع ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن سينتعش السوق، مفسرا ذلك، بأنّ تغير النمط سيؤدي لدخول شرائح مختلفة وجديدة من العملاء بما يؤدي لامتصاص التضخم.