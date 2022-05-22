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ضبط 150 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
11:59 م | الأحد 22 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسماعيلية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية «بدون لوحات» بدائرة المركز، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

القيمة المالية للمخدرات المضبوطة

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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