مصرع مزارع قطعت ذراعه ماكينة زراعية بالبحيرة

لقي مزارع مصرعه إثر تعرضه لبتر في الذراع أثناء عمله في الحقل بقرية جبارس التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة مسن إثر تعرضه لبتر في الذراع أثناء عمله في الحقل، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «جمال محمود محمد» 65 عاما جثة هامدة وتم حفظها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي إيتاي البارود العام وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة أمام كفر الدوار

كان قد طريق مصر إسكندرية الزراعي قد شهد أمس حادث انقلاب سيارة أمام مدخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث.