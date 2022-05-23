محيي الدين: المخابرات رصدت معسكرات سرية في غزة تدرب عناصر الإخوان

قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سابقا، إن القوات المسلحة لها عقل وقلب، فعقل القوات المسلحة هو المخابرات الحربية، وقلب القوات المسلحة هي هيئة عمليات القوات المسلحة.

فكرة تملك الأجانب أراضي في سيناء موجودة قبل 2011

وأضاف «محيي الدين»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن فكرة تملك الأجانب للأراضي في سيناء كانت موجودة قبل ثورة يناير 2011، وهذه المحاولات ليست من قبل جماعة الإخوان الإرهابية فرع شمال سيناء أو العريش بريء من هذا، والمخابرات الحربية أوقفت العديد من المحاولات تحت مسميات بأنها جمعية إسكان أو جمعية تعاونية.

وأشار إلى أن إجراءات المتابعة كانت قبل يناير 2011 وكانت نشيطة للغاية، والجهاز الإداري في شمال سيناء لا يستطيع إصدار قرارات تخصيص دون الرجوع للمخابرات الحربية، وبالتالي دون الرجوع للقوات المسلحة.

وأوضح أنه بعد ثورة يناير 2011 وما صدر من إشكاليات فيما يتعلق ربط أواصر التعاون ما بين فرع الجماعة في غزة وفروع الجماعة في مصر، والمخابرات الحربية أدارت الأزمة بصورة في منتهى الدقة والقوة، وكانت كل الإشكاليات كانت خاضعة لرقابة المخابرات الحربية بشكل قوي ومباشر.

معسكرات سرية في قطاع غزة

وأكد أن تقدير المخاطر كان واضحا جدا وفي منتهي الدقة، فاختراق الحدود والأنفاق في طرفي الحدود كان يتم من خلال النشاط السري ما بين جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتعاونة معها في قطاع غزة، وجرى إقامة معكسرات للأنشطة التدريبية لمدة 35 يوما بشكل سري، لكن كانت مرصودة من قبل المخابرات.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أو المشير عبد الفتاح السيسي وقتها كان مديرا للمخابرات خلال هذه الفترة، وكان مطلعا على كافة الملفات، ويوجه باعتباره الموجه الخاص لجهاز المخابرات الحربية فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالجهاز، وتوليه لمنصب وزير الدفاع جعل المخابرات الحربية أكثر قدرة على تنفيذ إرادتها.