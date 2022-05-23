كوريا الشمالية تسجل 167650 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، 167650 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو ما تطلق عليه السلطات بـ الحمى، وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 2.81 مليون حالة، فيما وصلت حصلية الوفيات إلى 68 حالة وفاة.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى تعافي أكثر من 2.33 مليون «82.9%»، فيما يجري علاج ما لا يقل عن 479400 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

أكدت صحيفة «رودونج سينمون» الكورية الشمالية، اليوم الإثنين في عدة مقالات على دور حزب «العمال» الحاكم، وحثت الناس على اتباع الحزب بصرامة في جهوده لمكافحة الفيروسات.

وأمس الأحد، في افتتاح الاجتماع السنوي لمنظمة «الصحة العالمية» بجنيف، حذر المدير العام لـ المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن «كورونا» لم ينته بعد، مشيرا إلى «تراجع الاختبارات والمتحورات يعني أننا نغض الطرف عن تحور الفيروس»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

مليار شخص في الدول منخفضة الدخل لم يتلقوا لقاح الفيروس

وأضاف جيبريسوس، أنه تم تطعيم 60% من سكان العالم بلقاح كورونا، موضحا أن ما يقرب من مليار شخص في الدول منخفضة الدخل لم يتلقوا لقاح الفيروس بعد.

المصاب ظهرت عليه أعراض «جدري القرود» بعد عودته من إسبانيا

وفي الأرجنتين، أعلنت وزارة الصحة، أن خبراءها يتحققون من أول حالة إصابة محتملة بـ«جدري القرود» في مقاطعة «بوينس آيرس»، مضيفة في بيان، أن المصاب ظهرت عليه أعراض تتفق مع المرض بعد عودته من إسبانيا.

وفي السعودية، نفى «المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية»، صدور أي إعلان عن علاقة قردة البابون بالجدري، وقال المركز السعودي، إن المصدر الرئيسي للبيانات هي قنواته الإعلامية الرسمية فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية