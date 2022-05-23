علق مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حقيقة تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي 2022، بعد انتشار العديد من الشائعات بخصوص تسريب الامتحان قبل بدايته، حيث تجري الاختبارات وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين عليها، إضافة إلى تنفيذ تعليمات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني، ومعاقبة الطلاب الغشاشين.

تسريب امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي 2022

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة الرياضيات ورقيا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8.30 صباحا، ولم يتم تسريبه كما أُشيع، مؤكدا أنّ الامتحان الإلكتروني سيبدأ من الساعة 8.45 دقيقة صباحا وحتى 9.45 دقيقة صباحا، والمتداول عن تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي 2022 غير حقيقي.

عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين

وأكد المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة بمنع الغش داخل لجان الامتحانات، حيث يتم توقيع عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، كما أنّ تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي 2022، غير صحيح، وجميع لجان الامتحانات مؤمنة تمامًا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار المصدر، إلى أنّ الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتوقيع عقوبات مشددة على الغشاشين، ومواجهة أي أعطال تقنية فنية فورا حال حدوثها، لمنع تعطل سير الامتحانات.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحانات الصف الأول الثانوي التي تعقد اليوم تضاف للمجموع، وتشمل 30% للأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، و70% للأسئلة الموضوعية التي تعقد على جهاز التابلت بنمط الاختيار من متعدد وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.