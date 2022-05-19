لينك موقع دعم مصر لتسجل رقم الموبايل 2022.. إليك الخطوات الصحيحة

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين باسم صاحبها أو رب الأسرة حتى 30-6-2022، عبر لينك موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022، يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن لينك موقع دعم مصر لتسجل رقم الموبايل 2022، الذي تتيح وزارة التموين عبره الخدمة بهدف التيسيير على أصحاب البطاقات التموينية، التي تهدف لإعادة ضبط منظومة الدعم التموينية، واستكمال عملية تسجيل رقم الموبايل الخاص بهم على منظومة الدعم التمويني، خصوصا أصحاب بطاقات التموين الذين وصلتهم رسالة عبر بونات صرف الخبز.

لينك دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022

من خلال لينك دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022، يقوم الموطن باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على لينك موقع دعم مصر الرسمي من هنـــــــــــــا

- اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة.

- اختار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

- اختيار أيقونة إرسال الرقم السري.

قرار تسجيل رقم الهاتف

أعلنت وزارة التموين، أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي بهدف تيسير التعامل مع المواطنين في الدعم المقدم لهم، فضلا عن تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وأوضحت أن قرار المد إلى نهاية يونيو المقبل، يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وشدد وزير التموين، على مديرى المديريات، بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين بمختلف المحافظات لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم، مؤكدا متابعته الأمر لحظة بلحظة شخصيًا.