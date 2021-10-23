«الأهلي كابيتال» توقع اتفاقية مساهمين مع «سيرا» لإقامة أكبر منصة تعليمية في مصر

وقعت شركة الأهلى كابيتال القابضة -الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى- اتفاقية مساهمين مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (CIRA)، التى تعد أكبر شركة عاملة فى الخدمة التعليمية ومدرجة فى البورصة المصرية، وذلك بهدف تأسيس شركة الأهلى CIRA للخدمات التعليمية.وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال القابضة، حرص شركة الأهلى كابيتال على دعم المشروعات التى تهدف إلى تحسين جودة وتنافسية التعليم بمختلف أنواعه، الذى يمتد ليشمل التعليم التكنولوجى والتطبيقى، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 المتعلقة بجودة التعليم وتعظيم الاستثمارات الموجهة له لتدعيمه فنياً وتقنياً.وأضاف «عكاشة» أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة فى التطوير الجارى بالمنظومة التعليمية للدولة بجميع مراحلها وتخصصاتها، خاصة مع احتياج قطاع التعليم إلى دعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من الفرص التعليمية، مشيراً إلى تدشين مشروع أول جامعة خاصة من نوعها (كايرو ساكسونى للعلوم التطبيقية والتقنيات) - Cairo Saxony University for Applied Sciences and Technologies مخصصة للتعليم التكنولوجى والتطبيقى فى مصر والتى من المقرر أن تبدأ ممارسة نشاطها خلال عامين.وأكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة CIRA، حرص الشركة على توجيه استثماراتها إلى دعم الحركة التعليمية وسد الفجوات التى تعوق تحقيق مستهدفات الدولة واستراتيجياتها فى مختلف أوجه التعليم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف التوسع فى نطاق أعمال الشركة فى مصر، وأن هذه الشراكة تعد من أكبر التحالفات التى سوف تساعد فى توفير فرص متكافئة لكل طالب مصرى فى الحصول على تجربة تعليمية متميزة، وسيكون للشراكة دور كبير فى إتاحة الفرص للطلبة وزيادة القدرة الاستيعابية للعملية التعليمية.من جانبه، أشاد كريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال القابضة، بالتعاون المثمر بين كل فِرق العمل، وصولاً لتنفيذ الاتفاقية بنجاح، مشيراً إلى سعى شركة الأهلى كابيتال لتطبيق استراتيجيتها التى تستهدف الاستثمار فى قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته من خلال إقامة وتأسيس وإدارة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة. وأضاف «سعادة» أن هذه الشراكة تمزج بين الخبرات الفنية فى قطاع التعليم، ممثلاً فى شركة CIRA، مع خبرات الاستثمار، ممثلاً فى شركة الأهلى كابيتال، وهو تعاون يمكن المنصة من إيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة، مع وضع خطط مبتكرة للنهوض والنمو بالخدمات التعليمية، مشيراً إلى أن المنصة ستبدأ فى باكورة مشروعاتها الاستثمارية من خلال إنشاء أول جامعة تكنولوجية خاصة فى مصر متخصصة فى التعليم التكنولوجى والتطبيقى بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه.من جانبه، صرح محمد القلا، الرئيس التنفيذى لـCIRA، بأن مصر بحاجة إلى شراكات بين مختلف المؤسسات لدعمها فى تلبية المتطلبات المتزايدة للمواطنين، مؤكداً أن الشراكة بين الأهلى كابيتال القابضة وسيرا سوف تقدم واحدة من أفضل الفرص لإنشاء منصة حقيقية تتمتع بالخبرات والموارد المطلوبة لتحقيق الغرض منها نحو مستقبل أفضل للعملية التعليمية ومستقبل الأجيال القادمة.