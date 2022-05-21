طقس اليوم في البحيرة.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، طقسا معتدلا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وذلك عقب موجة من الارتفاع شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، لاسيما في المدن الساحلية مثل إدكو ورشيد والمحمودية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت، انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهاراً، مائل للبرودة ليلاً، على جميع الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ تقريباً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5: 2.25 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في البحيرة للعظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 18.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، اليوم السبت، سجلت العظمى في القاهرة 28 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية، فيما سجلت العظمى بالإسكندرية 26، والصغرى 17 درجة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى بمطروح 23 درجة، فيما بلغت الصغرى 16 مئوية، وفي سوهاج بلغت العظمى 32 درجة والصغرى 19، وسجلت العظمى في قنا 34 درجة والصغرى 20، وأسوان 36 و22.