طقس اليوم في البحيرة.. هبوب رياح محملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال على مختلف المدن والمراكز، لاسيما المدن الساحلية وهي إدكو ورشيد والمحمودية، وذلك عقب موجة من الطقس الحار التي شهدتها المدن على مدار الأيام الماضية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد معتدلا نهاراً، مائلا للبرودة ليلاً، على الأنحاء كافة.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقسا غائما جزئياً، ونشاطا للرياح على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 : 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الأحد العظمى 27 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية، وذلك مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، سجلت العظمى بالقاهرة 27 درجة مئوية والصغرى 17، وفي الإسكندرية 25 و17، وفي مطروح 24 و16.

وفي محافظات الصعيد سجلت العظمي بسوهاج 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، و في قنا العظمى 32 و20، وأسوان 35 و22.