مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء على خطوط بحري بالسكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، على خطوط بحري، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا.

ونوهت السكة الحديد إلى أن مواعيد القطارات اليوم على خطوط بحري، سوف يتخللها بعض التأخيرات والتهديات قد تصل إلى 60 دقيقة، وذلك بسبب أعمال تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد

1- قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.00 صباحًا.

2- قطار رقم 945 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.10 صباحًا.

3- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحًا.

4- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرا.

5- قطار رقم 955 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرًا.

6- قطار رقم 959 القاهرة الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 17.40 مساء.

وتشمل مواعيد القطارات اليوم على خطوط بحري بالسكة الحديد:

7- قطار رقم 946 الإسماعيلية القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.00 صباحًا.

8- قطار رقم 952 بورسعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.50 صباحا.

9- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

10- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

11- قطار رقم 956 بورسعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.

مواعيد القطارات على خط القاهرة المناشي - إيتاي البارود

1- قطار رقم 687 القاهرة المناشي - إيتاي البارود مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا.

2- قطار رقم 666 إيتاي البارود - المناشي- القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.15 صباحًا.

مواعيد القطارات على خط المنصورة - دمياط - القاهرة والعكس

1- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.35 صباحًا.

2- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.25 صباحًا.

3- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.10 صباحًا.

4- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.35 صباحًا.

5- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحًا.

6- قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 عصرًا.

7- قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 17.45 مساء.

8- قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.15 صباحًا.

9- قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 07.20 صباحًا.

10- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرًا.

11- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرًا.

12- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 15.10 عصرًا.

13- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساء.

14- قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.