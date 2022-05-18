السكة الحديد: توريد الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة خلال أيام

قالت هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات على جميع الخطوط للوجهين القبلي والبحري، تسير بصورة منتظمة وبشكل طبيعي دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، لافتة إلى أن القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، موضحة أنه يتم حاليا دراسة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية الجديدة، لإعلانها للركاب، مع تشغيل الخدمة الجديدة.

توريد الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن» أن الهيئة سوف تستقبل الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة خلال أيام عبر ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية تضم 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطارا، إذ أنّ عدد القطارات الإسبانية هو 7، والهيئة تواصل العمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، فضلا عن تحديث نظم كهربة الإشارات على طول السكة، للقضاء على ظاهرة حوادث القطارات وتأخيرها.

القطارات الإسبانية الجديدة تكلفتها 125.6 مليون يورو

وأضاف المصدر، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن صفقة القطارات الإسبانية الجديدة، والتي تشمل 7 قطارات، تكلفتها 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى (تغذي عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفيه و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات، مؤكدا أن القطارات الـ7 التي ستوردها شركة تالجو الإسبانية تضم 105 عربة و7 جرارات، وهذه العربات صناعة إسبانية تصنعها شركة تالجو والجرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

القطارات الإسبانية الجديدة بها أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار المصدر، إلى أن القطارات الإسبانية الجديدة، بها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب، موضحا أن العربات ستكون مصنعة من الألومنيوم، مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود في الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالي لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضي لمثل هذه القطارات.