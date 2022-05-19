حبس ميكانيكي بالإسماعيلية بحوزته «30 فرش حشيش» داخل سيارته

أمرت نيابة التل الكبير اليوم الخميس، بتجديد حبس ميكانيكي سيارات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل عدة أيام في حملة مكبرة لمباحث التل الكبير.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم في الاتهامات المنسوبة إليه بعد ضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة داخل السيارة الخاصة به أثناء قيادته لها.

القبض على المتهم

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات تؤكد اتجار المتهم في المواد المخدرة على نطاق واسع.

وبمتابعة ضباط وحدة مباحث التل الكبير برئاسة المقدم محمد فؤاد، لتحركات المتهم، أثبتت التحريات تردد عدد من متعاطي المواد المخدرة على المتهم، بدائرة المركز لشراء مخدر الحشيش.

وأعد ضباط المباحث الجنائية عِدة أكمنة للمتهم ويدعى «شلبي.م» ويبلغ من العمر 52 عامًا، ويمتلك معلومات جنائية، وسبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، ونجحت المباحث في ضبطه بالمواد المخدرة في سيارته.

وقالت المصادر الأمنية إنه تم القبض على المتهم وبحوزته 30 فرشًا من مخدر الحشيش داخل سيارته أثناء قيادته لها بدائرة المركز، وتحفظت الشرطة على المضبوطات.

حملات مكثفة على مروجي المواد المخدرة

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من حملاتهم خلال الفترة الحالية على مروجي وتجار المواد المخدرة، لضبطهم قبل بيع وترويج المخدرات في نطاق الإسماعيلية.

كما نجحت وحدة مباحث أول الإسماعيلية، في ضبط كمية كبيرة من الحشيش داخل إحدي سيارات النقل بعد عبورها من كوبري أحمد منسي، وبداخلها أكثر من ألفي فرش حشيش قبل عدة أيام.