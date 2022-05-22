«التعليم»: تشكيل لجان فنية لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر تشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل طباعتها رسميا، للحيلولة دون وجود أية أخطاء أو أجزاء، تتعارض مع المواصفات الفنية المحددة من جانب المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في أي مادة، سواء تضاف للمجموع أو المواد الأساسية.

تشكيل اللجان الفنية يستهدف مصلحة الطالب

قال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن تشكيل اللجان الفنية يستهدف مصلحة الطالب في المقام الأول، بحيث لا تكون هناك صياغة معقدة أو طريقة أسئلة تثير حيرة الطالب أثناء قراءتها، أو حتى أية أخطاء في كتابة السؤال نفسه، بحيث لا تكون هناك أية شكاوى من الطلاب، أثناء وبعد الامتحانات، بحيث تكون كل الأسئلة مطابقة للمواصفات القياسية.

يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 للمواد الأساسية

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.