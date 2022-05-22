رصد 6 حالات غش في امتحانات «الإعدادية» بالقاهرة.. وإحالة مدرس للتحقيق

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل حالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مؤكدة أنه تم رصد 6 حالات غش، وتم إحالة معلم للتحقيق، موضحة أنهم حالتين في إدارة البساتين التعليمية وحالة بإدارة وسط القاهرة التعليمية وحالة بإدارة النزهة وكانت لمعلم قام بتصوير ورقة الامتحان باستخدام الجهاز المحمول ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه تم رصد ثلاثة حالات غش في امتحان الدراسات الاجتماعية الذي عقد اليوم، حالة بإدارة البساتين وحالة بإدارة دار السلام وحالة بالوايلي باستخدام الموبايل.

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار التحقيقات لتوقيع العقوبات على المشاركين في نشر الغش وتم توجيه التعليمات قبل بدء الإمتحانات بمنع حيازة المحمول باللجنة نهائيا سواء للطالب أو الملاحظ.

وأضاف «عطية»، أن وزارة التربية والتعليم شددت على الالتزام ومحاربة الغش في الإمتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد عليه وكذا تغليظ العقوبات على من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات بأي وسيلة، مؤكداً أن الغش إخلالاً بالنظام العام.

وأوضح مدير المديرية، إلى أن العقوبات تشمل ما بين إلغاء مادة أو المواد كلها على حسب كل حالة وقد تم التنبيه مراراً وتكراراً على ذلك، لذلك سيتم وبكل حزم تطبيق العقوبات على الغشاشين بلا تهاون وفي جميع الامتحانات.