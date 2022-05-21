سعر طن الحديد والأسمنت في بداية الأسبوع.. عز يصل لـ 19400 جنيه

تصدر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت، محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق الماضية، إذ ينشغل الكثير من المواطنين والمقاولين بمتابعة أسعار مواد البناء، التي تدخل في عمليات التشييد بشكل يومي خوفا من أن تطالها موجة الارتفاعات التي تشهدها غالبية السلع والمنتجات.

سعر طن الحديد والأسمنت

واليوم السبت 21 مايو الجاري، تقدم «الوطن» سعر طن الحديد والأسمنت وباقي أسعار مواد البناء، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وذلك بالتزامن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي الموافق 19 من الشهر الجاري.

سعر طن الحديد

استقر اليوم السبت، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 19400 جنيه، سجل اليوم حديد العتال سعر 19200 جنيه، سجل اليوم حديد سرحان سعر 19100 جنيه، سجل اليوم حديد عز سعر 19400 جنيه، سجل اليوم حديد بشاي سعر 19400 جنيه، سجل اليوم حديد عطية سعر 19100 جنيه، سجل اليوم حديد العشري سعر 19000 جنيه، وأخيرا سجل اليوم حديد المصريين سعر 19270 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت اليوم السبت حالة من التباين، إذ سجل سعر أسمنت السويدي 1275 جنيهًا، سجل أسمنت حلوان سعر 1270 جنيهًا، سجل اليوم أسمنت المسلة سعر 1255 جنيهًا، سجل الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت سعر 1280 جنيهًا، سعر أسمنت المعلم 1255 جنيهًا، وسعر الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1255 جنيهًا.

أما عن سعر أسمنت سيناء اليوم فسجل سعر 1230 جنيهًا، سجل اليوم سعر أسمنت العسكري 1225 جنيهًا، سجل اليوم سعر أسمنت المخصوص 1260 جنيهًا، وسجل اليوم سعر أسمنت وادي النيل 1255 جنيهًا.

أسعار الرمل والطوب والزلط

أما عن باقي أسعار مواد البناء الأخرى، فسجل متر الزلط بيع بسعر 220 جنيهًا، فيما سجّل سعر الطوب الأحمر 1000 طوبة 900 جنيه، وبيع متر الرمل بسعر بـ110 جنيهات.