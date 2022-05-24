أيام قليلة تفصل بيننا وبين إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، حيث أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق النسخة السادسة من المؤتمر تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدار يومي 31 مايو، و1 يونيو المقبل، بمحافظة القاهرة.

وتأتي هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، اتساقا مع رؤى الدولة لتوطين الصناعة، حيث ستناقش هذه النسخة عدد من المحاور المتعلقة ببعض الصناعات، بهدف توطين صناعتها فى مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن مايكل تاوضروس، أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

معلومات عن مايكل تاوضروس.. أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»

1- رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فافا بمصر، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية.

2- حاصل على بكالوريوس تجارة، لغة إنجليزية من جامعة أسيوط.

3- حاصل على دبلومة العلاقات الدولية من جامعة 6 أكتوبر.

4- حاصل على ماجيستر إدارة الأعمال من جامعة ويسترين فيل سان دييجو.

5- عضو المجلس الملكي لمقاطعة أوليرو فيكتوريا أيلاند - لاجوس- نيجيريا.

6- سكرتير عام الصندوق الدولي للتنمية والتخطيط.

سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»

وجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت 5 نسخ ضمن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، على مدار السنين الماضية، وذلك بحضور عدد من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزارت والجهات المهنية، بهدف الوصول إلأى أفضل التوصيات، ومن ثم العمل عليها.

وتأتى سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقول المصريين بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.