السيطرة على حريق مخازن الورق في الإسكندرية بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل مخازن الشركة الأهلية للورق، بطريق الطابية، دون حدوث إصابات.

تفاصيل حريق مخازن الورق في الإسكندرية

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد نشوب حريق بالشركة الأهلية للورق، بدون إصابات.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اشتعال النيران بمخازن الشركة المشار إليها، دون حدوث إصابات.

حى المنتزه في الإسكندرية عن حريق مخازن الورق

قالت هدى أبو كليلة، رئيس حي المنتزه ثان الإسكندرية، في تصريح صحفي لها، حول تفاصيل واقعة حريق مخازن الورق في الطابية، إن الحريق حدث فجأة ولكن بدون إصابات، حيث تمكن الموجودين من الخروج خاصة قبل وصول العمال في المخزن.

10 سيارات إطفاء

وأضافت «أبو كليلة»، أنه فور وصول البلاغ إلى قوات الحماية المدنية، تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء في محاولة السيطرة على النيران ومنع وصولها إلى باقي المخزن أو العقارات المجاورة، والاستعانة بلودر وعربات من الحي وشركة السماد، في محاولة لرفع مخلفات الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وذلك للتعرف علي ملابسات الحريق الذى نشب فجاة داخل المخزن قبل وصول العمال في الصباح، مع معاينة مكان الحريق والاستمتاع إلى شهود العيان.