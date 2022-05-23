تعرف على اهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تتكون من خمسة أهداف رئيسية ينبثق منها عددا من الأهداف الفرعية، كما يلي:

- تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة

- خفض الإنبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري

- تعظيم كفاءة الطاقة

- تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة·

كما تضمنت الأهداف هدف بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ ويتحقق ذلك عن طريق:

- حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ.

- تقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ.

- الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ.

- وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.

- تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث.

- الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها.

- تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ·

الهدف الرئيسي الثالث: تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ

- تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي.

- إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثارآثار تغير المناخ والتكيف معه.

- تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق MRV·

الهدف الرئيسى الرابع : تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وذلك عبر

- الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء

- الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، على سبيل المثال السندات الخضراء.

- مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء.

- التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف MDB لتمويل الأنشطة المناخية.

- البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية·

- الهدف الرئيسى الخامس: تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة.