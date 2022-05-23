ضبط 1266 قضية حجب سلع وبيع بأزيد من السعر وسرقة «تموين».. والمضبوطات بلغت 116 طنا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1266 قضية تموينية متنوعة.

وشملت القضايا المضبوطة :

5 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 25,500 طن دقيق أبيض - 18000 قطعة بيض مائدة

«401 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار

521 قضية فى مجال مخالفات المخابز

28 قضية توقف عن الإنتاج

275 قضية متنوعة أخرى

27 قضية إستيلاء على السلع المدعومة

إجمالي المضبوطات

وبلغ إجمالى المضبوطات 116,300 طن – 404 إسطوانة بوتاجاز – 1540 عبوة سجائر – 62838 لتر مواد بترولية – 18450 قطعة بيض مائدة – 890 رغيف خبز – 1056 قطعة إكسسوار محمول – 3719 عبوة مستحضرات تجميل» كان أبرزها الآتى :

10 طن أسمنت لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالمنوفية .

ضبط 10 طن "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر قامت بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بمحافظة الغربية.

ضبط 32800 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين"80 -92" قام مدير محطة تموين سيارات بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة بمحافظة القليوبية.

ضبط 60 قطعة "أجهزة تنبيه ضوئية وشعار ملصق خاصة بمركبات الطوارئ بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة بمحافظة الشرقية.

ضبط 15 طن مخللات معباة داخل براميل بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى محافظة البحيرة .

ضبط 5 طن زيت طعام – مسلى - مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بمحافظة سوهاج .

ضبط 6,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية .

مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى

ضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت «118,756 طن أقماح محلية» – «6 مخازن» - «2 سيارة نقل» أبرزها الآتى :

ضبط «قائد سيارة» حال سيرها بمحافظة المنيا ، محملة كمية قدرها «33,256 طن أقماح محلية» محظور تداولها خارج منظومة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط «30 طن أقماح محلية» محظور تداولها خارج منظومة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة «مالك مفرش لتجميع الأقماح بدون ترخيص» بمحافظة البحيرة .

ضبط «قائد سيارة» حال سيرها بمحافظة الشرقية ، لتجميعه كمية قدرها «14 طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج منظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط «13,500 طن أقماح محلية» محظور تداولها خارج منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية قام بتجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة الأقماح "بدون ترخيص"» بمحافظة أسيوط.

ضبط «9 طن أقماح محلية» محظور تداولها خارج منظومة قام بتجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة «المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص» بمحافظة البحيرة.

جهود الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام «أحد الأشخاص ، وشقيقه– مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة» بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة تابعة لبعض شركات الإتصالات خارج منافذ الشركات الرسمية .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة ، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما ، وبحوزتهما «1000 خط هاتف محمول بدون عقود».

بمواجهتهما إعترفا ببيع الخطوط لعملائهما بدون عقود وبسعر أقل من تداوله بالشركات المشار إليها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأقرا بأنهما تحصلا على الخطوط من «صاحب مكتب إستيراد أجهزة كمبيوتر وإكسسوارات – كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة» ، أمكن ضبطه بالمكتب ملكه وعثر بداخله على عدد «6000 خط هاتف محمول بدون عقود – كمية من عقود خاصة بشركات الهواتف المحمولة خالية البيانات وأخرى مدون بها بيانات أشخاص مختلفة – كمية من الأكلاشيهات الخاصة بشركات المحمول – جهاز "لاب توب" يحتوى على أسماء العملاء – 5 هواتف محمولة لتسهيل إتصاله بعملائه – 2 كيسة كمبيوتر – شاشة كمبيوتر».. وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان ، وأقر بتحصله على الخطوط المضبوطة بحوزته من بعض موظفين المبيعات بفروع الشركات المشار إليها ، وباقى المضبوطات بقصد إستخدامها فى تفعيل الخطوط وتسجيل بعض العقود للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جهود لتحقيق الأمن ومواجهة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط «3141» قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «13880» قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «374» قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «131» قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص».

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 5355 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد «5355» شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد «5334» شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «21» شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير «455» مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط «159» قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات «775» أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.