محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج التنمية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع المجلس الاقتصادي، والاجتماعي للمحافظة لشهر مايو بمشاركة أعضاء مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية، واستشارى التكتلات الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس لبحث، ومناقشة خطة تنمية التكتلات الاقتصادية المختارة «زراعة، وتجهيز، وتصنيع الرمان، وعسل النحل – زراعة، وتجهيز، وتصنيع النباتات الطبية، والعطرية»، والتي تم إعدادها من خلال الشركة الاستشارية للتكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر «شركة مكاري للاستشارات».

وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات، والتكتلات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية، الذي يستهدف تعزيز التنمية الشاملة، والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية، ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات، ونظم الإدارة المحلية، وشملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج، وقنا، والمرحلة الثانية تضم المنيا، وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.

النواب والقيادات

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمود بركة استشاري الترويج للاستثمار، وجذب القطاع الخاص بالبرنامج، ويحيى زكريا مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، وأحمد كحلة عضو مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور صبرى الشيمي خبير تكتل النباتات العطرية، والطبية لبرنامج التنمية المحلية، وآلاء خطاب محلل تكتل النباتات الطبية، والعطرية للبرنامج، ومحمد قرني خبير تكتل البرمان للبرنامج عبر الفيديو كونفرانس، وأعضاء المجلس الاقتصادي، والاجتماعي بالمحافظة، وبعض رجال الأعمال، والمستثمرين بأسيوط، وأعضاء فريق التكتلات الاقتصادية، والمشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، وبعض رؤساء مراكز أبنوب، وساحل سليم، والبداري.

الاجتماع واستعراض الخطة

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة التدخلات لتكتل النباتات الطبية، والعطرية بمشاركة آلاء خطاب، وصبرى الشيمي، وأحمد كحلة، وتم مناقشة مكونات الخطة بمشاركة الحضور من أعضاء المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والرد على الاستفسارات، والأسئلة ثم تم طرح خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لحملة التوعية للتخفيف من آثار كورونا المستجد على منشآت الأعمال المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، والتي تم اعدادها من خلال الشركة الاستشارية للبرنامج ثم مناقشة الهيكل المؤسسي لعمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومقترحات تشكيل اللجان الفرعية للمجلس، والتي تشمل لجنة التنمية الاقتصادية المحلية، ولجنة التنمية الصناعية، والاستثمار، ولجنة تنمية التكتلات الاقتصادية، ولجنة شئون العمالة المنتظمة، والغير منتظمة، ولجنة دعم مشاركة المواطنين، والمجتمع المدني.

مناقشة الخطط المعروضة

وقال محافظ أسيوط انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إتاحة أكبر، وقت ممكن لمناقشة الخطط المعروضة، ودراستها بمشاركة جميع أعضاء المجلس الاقتصادي للمحافظة، وبحضور استشاري التكتلات الاقتصادية، وممثلي مكتب تنسيق البرنامج، وتشكيل مجموعة عمل تعمل كأمانة فنية للمجلس، وتقوم بإستكمال الهيكل التنظيمي للمجلس، ولجانه الفرعية على أن يقوم المجلس في أقرب جلسة عادية بإختيار رؤساء اللجان، ومقرر اللجنة، وأمين سر اللجنة على أن يتم اعتماد تلك الاختيارات.

إتاحة سبل الدعم كافة

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات، والبرنامج على أرض المحافظة، والاستفادة، والتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني، والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري، وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة، والتشغيل، والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة، وفقاً للاعتبارات المختلفة للبرنامج.

كما استعرض أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج الخطوات الخاصة بتنمية، وتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ثم الوصول إلى خطة التطوير لكل تكتل ضمن التخطيط التشاركي، وذلك بهدف بناء رؤية مشتركة لكافة الأطراف المشاركة في اللقاء من خلال التعريف بالمشروعات، ومراحل عمل مكون تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والمساهمة في بناء الثقة بين أعضاء التكتل للمضي قدمًا في استكمال مسيرة التخطيط لتنمية كيانات، وأعضاء التكتل اقتصاديًا، واجتماعيًا، وفتح الحوار المجتمعي، والمناقشة فيما يخص القضايا التي تواجه نمو التكتلات بالمشاركة بين الكيانات المكونة للتكتل، والجهات الحكومية، والتنفيذية المعنية داخل المحافظة، والاتفاق على طبيعة العمل في المرحلة القادمة.

وأضاف أنه تم تنظيم ورش عمل، وجلسات الحوار المجتمعي لتكتل النباتات العطرية، والطبية «الريحان، والشمر»، وتكتلات النباتات البستانية «الرمان» بمركزي أبنوب، والبداري بحضور جميع الجهات في إطار تشاركي للتخطيط تم خلالها مناقشة الموقف التفصيلي للتكتل متضمن مراحل عمله، وطبيعة الكيانات العاملة فيه، وسلسلة القيمة الخاصة بالتكتل، والتعرف على توجهات السوق المحلي، والدولي للمنتجات التي تخرج من كلا التكتلين.