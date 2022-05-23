من هي «إيريني استمالك» المشاركة بـ«مصر تستطيع 6»؟.. تدير مشروعات عملاقة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، حيث سيتم إطلاق هذه النسخة نهاية مايو الجاري، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

وذلك بحضور عدد كبير من خبراء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ممثلي الشركات الأجنبية، الذين سيكونوا مشاركين فى جلسات وفعاليات هذه النسخة من المؤتمر.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تتناول هذه النسخة عددا من المحاور، التي لها علاقة بمجال الصناعة، منها محور صناعة الدواء، ومحور صناعة السيارات، وغيرها من الصناعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 8 معلومات عن «إيريني استمالك»، مشاركة بـ«مصر تستطيع6»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

8 معلومات عن إيريني استمالك.. مشاركة بـ«مصر تستطيع6»

1- استشاري الهندسة البيئية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

2- نائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، وإحدى المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع 6».

3- حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1998.

4- خبير الهندسة البيئية وتوليد الطاقة النظيفة من الحمأة، وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف.

5- محاضر فى مجال دعم جهود التعاون الدولي فى مواجهة التغيرات المناخية.

6- صممت وأشرفت على تنفيذ محطات للمياه والصرف الصحي، في كثير من محافظات مصر، منها المنوفية والفيوم والشرقية وغيرها.

7- عملت كمدير لمشروعات عملاقة من خلال عملها في ألمانيا، تم تنفيذها على سبيل المثال فى مصر وفيتنام وتركيا، وغيرها من الدول.

8- شاركت فى تصميم وتنفيذ محطات في العديد من دول العالم، منها تونس وساراييفو، والبوسنة، وتركيا، والعراق، وفلسطين، والأردن، وعمان، والصين، وفيتنام، ومصر.