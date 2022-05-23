غلق شونة دار السلام مؤقتا لوصولها للقدرة الاستيعابية ونقل القمح للبلينا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج برئاسة محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام، شونة دار السلام وأوقفت توريد القمح بها وذلك لوصولها إلى الطاقة الاستيعابية وهي 2000 طن.

توريد 2027 طن قمح بمركز دار السلام

يُذكر أنه بدأ توريد القمح بالشونة من يوم 15 أبريل 2022، وبلغ ما تم توريده بالشونة 2027 طنًا حتى مساء الأحد الموافق 22-5-2022 وسيتم التنسيق لنقل الغلال الموجودة بالشونة إلى مطاحن البلينا، وإعادة فتح الشونة مرة أخرى لاستقبال التوريد.

تكثيف حملات النظافة والمتابعة بمركز دار السلام

وفى إطار آخر، قامت الوحدة المحلية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بحملة نظافة عامة وتمهيد طرق بشوارع المدينة، وذلك بناء على توجيهات محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام، بضرورة استمرار ومواصلة حملات النظافة بالمدينة.

كثفت الوحدة المحلية بإشراف أبوالسعود حافظ، نائب رئيس المركز، حملات النظافة اليومية ورفع كفاءة مستوى النظافة بالشارع بحملة نظافة عامة، حيث تم رفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتسوية الطرق بشوارع الشهداء والسادات وشارع الأزهر.

العمل بشكل مستمر لنظافة ورفع كفاءة شوارع مركز دار السلام والقرى التابعة

وقال محمد السيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إن حملات النظافة مستمرة بشكل يومي بمدينة دار السلام والقرى التابعة لها من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق، ورضا المواطن عن الخدمات المقدمة.