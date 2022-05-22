إصابة أربعة بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى عند مركز أخميم بمحافظة سوهاج

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمحافظة سوهاج والعميد على العمارى مدير المباحث الجنائية بمدير ية أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة أخميم يفيد وجود مصادمة ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج .

وعلى الفور انتقلت إدارة البحث الجنائى لموقع الحادث بإشراف اللواء محمد زسن مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج والعميد على العمارى مدير المباحث الجنائية بسوهاج .

الإنتقال لموقع الحادث وحصر المصابيين

وبالإنتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو يوسف غ ت ع 20 عاما طالب بدائرة المركز ومقيم بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة الربع نقل قيادة المدعو مؤمن خ ح ح، 28 عاما، سائق ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وقد نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير المبدئي للحالة، ومحمد ع ع 19 عاما عامل، وعاطف ع ع 26 عاما عامل وحازم ج ص ع 23 عاما عامل – ويقيمون جميعا بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج بكدمات وسحجات بسيطه متفرقة بالجسم وجميعهم من مستقلي السيارة الثانية.

نفى الشبهة الجنائية وإعادة تسيير الطريق

وبسوال قائدي السيارتين والمصابين أفادوا جميعا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث إعادة تسيير الطريق.